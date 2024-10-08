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"Хезболла" выпустила более 100 ракет по северу Израиля, есть пострадавшая. Фото и видео

Анна Паскевич
Мир
1 минута
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'Хезболла' выпустила более 100 ракет по северу Израиля, есть пострадавшая. Фото и видео

Боевики движения "Хезболла" с территории Ливана выпустили 105 ракет по северу Израиля. Под обстрел попал город Хайфа и пригород, часть ракет перехватила ПВО, но разрушений избежать не удалось, пострадала 70-летняя женщина.

Видео дня

Местные СМИ назвали обстрел Хайфы сильнейшим с начала войны 7 октября 2023 года. Обломки упали на жилой дом в пригороде Хайфы Кирьят-Ями, в результате чего пострадала 70-летняя женщина.

В заявлении армии обороны Израиля ЦАХАЛ говорится, что из Ливана по прибрежному городу было выпущено еще 20 ракет после первой волны удара 85 снарядами.

"Хезболла" выпустила более 100 ракет по северу Израиля, есть пострадавшая. Фото и видео

Жителей района призвали оставаться в бомбоубежищах.

"Хезболла" выпустила более 100 ракет по северу Израиля, есть пострадавшая. Фото и видео

Медицинские бригады продолжают обследовать районы, пострадавшие от обстрелов.

"Хезболла" выпустила более 100 ракет по северу Израиля, есть пострадавшая. Фото и видео

Ракеты из Ливана были запущены после того, как Израиль атаковал объекты "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

"Хезболла" выпустила более 100 ракет по северу Израиля, есть пострадавшая. Фото и видео
"Хезболла" выпустила более 100 ракет по северу Израиля, есть пострадавшая. Фото и видео