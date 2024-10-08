'Хезболла' выпустила более 100 ракет по северу Израиля, есть пострадавшая. Фото и видео

Боевики движения "Хезболла" с территории Ливана выпустили 105 ракет по северу Израиля. Под обстрел попал город Хайфа и пригород, часть ракет перехватила ПВО, но разрушений избежать не удалось, пострадала 70-летняя женщина.

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Местные СМИ назвали обстрел Хайфы сильнейшим с начала войны 7 октября 2023 года. Обломки упали на жилой дом в пригороде Хайфы Кирьят-Ями, в результате чего пострадала 70-летняя женщина.

В заявлении армии обороны Израиля ЦАХАЛ говорится, что из Ливана по прибрежному городу было выпущено еще 20 ракет после первой волны удара 85 снарядами.

Жителей района призвали оставаться в бомбоубежищах.

Медицинские бригады продолжают обследовать районы, пострадавшие от обстрелов.

Ракеты из Ливана были запущены после того, как Израиль атаковал объекты "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.