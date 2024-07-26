Есть вопросы о ране: ФБР хочет допросить Трампа по делу о покушении на него

Бывшего президента США Дональда Трампа планируют вызвать на допрос у ФБР по делу о покушении, произошедшем во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. У американских правоохранителей есть вопросы по его ране.

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Об этом сообщает CNN. Согласно источникам издания, допрос Трампа является частью стандартной процедуры расследования, и он потребуется для получения показаний непосредственно от жертвы.

ФБР отметило, что следователи продолжают анализировать обломки шаров и другие доказательства, касающиеся стрельбы на митинге Трампа в текущем месяце в Пенсильвании. Бюро рассматривает этот инцидент как попытку убийства бывшего президента.

Представитель ФБР отметил, что еще остаются нерешенные вопросы относительно того, получил ли Трамп ранения от пули или осколков.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июля на Трампа было совершено "покушение", когда он выступал в Пенсильвании в рамках предвыборного тура. Экспрезидент получил нетяжелые ранения, однако во время стрельбы погиб один из митингующих, двое были ранены.

Стрельцем оказался Томас Мэтью Крукс. Его ликвидировали на месте инцидента. Мужчина стрелял из винтовки AR-15 с расстояния до 135 метров.

При составлении психологического портрета Крукса охарактеризовали как "изгнанника" и "одиночку", у которого не было друзей.

В ситуации с покушением заметили странный фактор : Крукс не должен был иметь доступ к "прямой линии видимости".

При этом спецслужбы США в последние несколько недель получали разведданные о том, что Иран готовит покушение на Трампа. Секретная служба США и организаторы кампании кандидата в президенты были проинформированы об этом.

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