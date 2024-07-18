Был 'одиночкой' и 'изгнанником': всплыли новые подробности о нападавшем на Трампа

Спустя три дня после вооруженного нападения на кандидата в президенты США Дональда Трампа был составлен психологический портрет 20-летнего злоумышленника Томаса Мэтью Крукса. Мужчина, который ранил политика и застрелил одного из участников митинга, характеризуется как "изгнанник" и "одиночка", у которого не было друзей.

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При этом он не пользовался особой популярностью в социальных сетях и не имел никаких намеков на твердые политические убеждения, которые могли бы послужить мотивом для покушения. Об этом сообщает AP News.

После стрельбы сотрудники ФБР проверили мобильный телефон, компьютер, дом и машину Крукса, а также и опросили более 100 человек. Однако несмотря на это правоохранители по-прежнему не установили истинных мотивов стрельбы.

По словам одноклассника стрелка Лиама Кэмпбелла, в школе Крукс ни с кем не разговаривал и даже не пытался завязать разговор со сверстниками. Также знакомые называют его "странным", но отмечают, что ничего не намекало на подготовку к стрельбе.

"Он был странным ребенком", но ничто в нем не казалось опасным. Просто нормальный человек, который, казалось, не любил разговаривать с людьми", – вспоминает одноклассник Крукса.

Другие одноклассники рассказали, что Крукс был известен как "Том". Одноклассники в старшей школе Бетел-Парк описывали его как умного, но сдержанного, часто видели в наушниках и предпочитающего сидеть в одиночестве за обедом, глядя в свой телефон. Некоторые говорили, что другие ученики часто высмеивали его за одежду, которую он носил, в том числе охотничьи костюмы, и за то, что он продолжал носить маску после окончания пандемии COVID.

Сотрудник правоохранительных органов, проинформированный о текущем расследовании, сообщил Associated Press на условиях анонимности, что телефон Крукса не дал никаких значимых улик, связанных с мотивом или с тем, действовал ли он в одиночку или с другими. Политические пристрастия Крукса также остаются неизвестными.

Крукс был зарегистрирован как республиканец в Пенсильвании, но федеральные отчеты о финансировании избирательной кампании также показывают, что он пожертвовал 15 долларов прогрессивному политическому комитету действий 20 января 2021 года, в день, когда президент Джо Байден был приведен к присяге.

Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение. Стрельба произошла во время его выступления в Пенсильвании. Отмечается, что у экс-президента США и нынешнего кандидата поцарапана щека и окровавлено ухо.

Позже стало известно, что в США установили личность мужчины, который совершил покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс.Стрелка ликвидировали на месте инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональда Трампа пытались застрелить с помощью винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелок находился на расстоянии до 135 метров от политика и ранил его в ухо.

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