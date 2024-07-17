Американская разведка получила информацию о том, что Иран планировал покушение на Трампа – CNN

Американские спецслужбы в последние несколько недель получили разведывательную информацию о том, что Иран готовит покушение на Дональда Трампа. Секретная служба США и кампания Трампа были проинформированы об этом.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на несколько информированных источников. Неназванное должностное лицо из сектора национальной безопасности США заявило, что предупреждение состоялось еще до начала субботнего митинга в Пенсильвании.

При этом, как утверждают источники, нет никаких признаков того, что стрелявший в Трампа на этом митинге Томас Мэтью Крукс был связан с намерениями Ирана.

"В ответ на растущую угрозу Секретная служба резко увеличила ресурсы и средства для защиты бывшего президента Трампа. Все это было сделано накануне субботы", – заверил неназванное чиновник в разговоре с CNN.

В то же время кампания Трампа не стала отвечать на вопросы журналистов, была ли она информирована об иранской угрозе.

"Мы не комментируем меры безопасности президента Трампа. Все вопросы следует направлять в Секретную службу Соединенных Штатов", – говорится в заявлении кампании.

Сотрудники Секретной службы неоднократно предостерегали штаб Трампа от проведения митингов под открытым небом, которые представляют больший риск, чем другие меры, доступ к которым агентство может лучше контролировать, заявили источники. По словам собеседников, эти предупреждения носили более общий характер.

Представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон заявила, что пока не установлены никакие связи между стрелком Томасом Мэтью Круксом и кем-либо другим.

Издание напоминает, что Иран неоднократно обещал отомстить за убийство американскими военными командующего Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в январе 2020 года, когда президентом США был Дональд Трамп. Усиление угроз совпало с ростом активности в иранских государственных СМИ, постоянно упоминавших Трампа, что вызвало дополнительные опасения среди американских чиновников.

Как сообщал OBOZ.UA:

13 июля на Дональда Трампа покушались во время митинга в Пенсильвании. Он получил ранения, также есть жертвы среди сторонников политика. Стрельца, покушавшегося, ликвидировали.

Министр внутренней безопасности США обратил внимание на странный фактор в покушении на Трампа. Стрелец Томас Мэтью Крукс, совершивший в сторону политика ряд выстрелов, не должен иметь доступ к "прямой линии видимости". Учитывая это, будет проведена независимая оценка инцидента.

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