'Такого не должно было быть': министр внутренней безопасности США обратил внимание на странный фактор в покушении на Трампа

В ситуации с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании заметили странный фактор. Стрелок Томас Мэтью Крукс, совершивший в сторону политика ряд выстрелов, не должен был иметь доступ к "прямой линии видимости".

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Учитывая это, будет проведена независимая оценка инцидента. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в понедельник в эфире шоу "Доброе утро, Америка" на ABC News.

"Прямая линия видимости – такая, которая была до бывшего президента – не должна была появиться. Именно поэтому президент Байден поручил независимо оценить инцидент", – сказал он.

Майоркас сообщил, что обстоятельства покушения и действия представителей Секретной службы расследуются Федеральным бюро расследований (ФБР).

"Мы исследуем событие независимо и дадим рекомендации Секретной службе и мне, чтобы мы могли обеспечить безопасность наших подопечных. Это одна из наших важнейших миссий в Секретной службе, Министерстве внутренней безопасности и всем правительстве", – отметил министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Стрельбу в городе Батлер в американском штате Пенсильвания, во время которой кандидат в президенты Дональд Трамп едва не погиб, расследуют как возможный внутренний теракт и покушение. Нет никаких доказательств, что стрелок – 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс – участвовал в более масштабном сговоре или имел связи с террористическими организациями.

– На данный момент известно, что Трампа пытались застрелить с помощью винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелок находился в 135 метрах от политика и ранил его в ухо.

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