Джаред Лето снова поддержал Россию на концерте? Что не так с фейком, который запустили россияне

Американский актер и певец группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето якобы в очередной раз "погорел" на поддержке россиян на своем концерте. Однако "якобы" в этом контексте использован не зря, ведь это фейк, который запустили его фанаты из России и распространили своими медиа.

Видео дня

Видео с речью артиста появилось в Instagram россиянки Натальи Калашниковой, живущей в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно она создала субтитры с якобы разъяснением того, что говорит Джаред Лето на своем концерте в Дубае.

Его речь на этом концерте звучит так: "Я не буду говорить слишком много, потому что не хочу проблем. Я тоже вас люблю. Вы знаете, я обещаю вам одно, что я точно никогда не забуду этот момент".

Видео, склеенное из двух частей, дала только Калашникова. Именно она добавила к субтитрам в скобках, что все в зале, а особенно россияне, поняли, что артист намекает именно на "проблемы", которые произошли после того, как он признался в любви к народу террористов и посягнул на несколько концертов в РФ.

Что не так с видео?

Если прослушать это видео, не читая субтитры, станет действительно непонятно, о каких именно проблемах говорил Джаред Лето, ведь ОАЭ – страна с очень строгими законами, где опасно говорить что-то лишнее (то же касается тем гендера, а особенно войны). Прямого намека и обращения к россиянам и любви к ним артист не выражал. То же самое касается его признания в любви к залу. Это утверждение могло относиться ко всей аудитории, присутствующей на концерте, а не только жителей из РФ.

Позже этот ролик распространился по российским пабликам и Telegram-каналам. Его опубликовала также одна из главных украинофобок росшоубиза – "НЕБОЖЕНА".

"У Джареда Лето неприятности из-за любви к своим российским фанатам. Об этом он сказал на концерте в Эр-Рияде, где также было много поклонников из России. Джаред поблагодарил их на русском языке", – перекрутили россияне.

Однако, кроме уже опровергнутых фактов о речи солиста, паблик допустил еще одну ошибку. Этот концерт проходил не в Эр-Рияде, а в Дубае. На это указывает совсем другая одежда артиста: в Дубае он носил полупрозрачную рубашку и камуфляжные брюки, а в Эр-Рияде (14 декабря) – черную рубашку и белую юбку.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне не на шутку заинтересовались предложением знаменитости приехать с концертом в РФ и поинтересовались, сколько обойдется организация его концерта. Оказалось, что раскошелиться придется на минимум 1 миллион долларов.

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