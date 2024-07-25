Директор ФБР заявил, что Трампа во время покушения могла ранить не пуля

Бывшего президента США Дональда Трампа могли ранить чем-нибудь другим во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. ФБР учло все пули, выпущенные Томасом Мэттью Круксом из винтовки, но определить их точную траекторию полета пока не удалось.

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Об этом заявил директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Рэй. Его слова передает ABC News.

"Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или обломок попали ему в ухо. Это возможно, но прямо сейчас я не знаю, могла ли пуля, кроме того, что нанесла царапину, тоже попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все выпущенные патроны", – заявил Рэй во время выступления перед судебным комитетом Палаты представителей США.

Как напоминает издание, сам политик уже утверждал, что он получил пулевое ранение во время стрельбы на предвыборном митинге.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июля на Трампа было совершено "покушение", когда он выступал в Пенсильвании в рамках предвыборного тура. Экспрезидент получил нетяжелые ранения, однако во время стрельбы погиб один из митингующих, двое были ранены.

Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс. Его ликвидировали на месте инцидента. Мужчина стрелял из винтовки AR-15 с расстояния до 135 метров.

При составлении психологического портрета Крукса охарактеризовали как "изгнанника" и "одиночку", у которого не было друзей.

В ситуации с покушением заметили странный фактор: Крукс не должен был иметь доступ к "прямой линии видимости".

При этом спецслужбы США в последние несколько недель получали разведданные о том, что Иран готовит покушение на Трампа. Секретная служба США и организаторы кампании кандидата в президенты были проинформированы об этом.

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