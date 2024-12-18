Под конец года политтехнологи Путина делают замер общественных настроений, собирая вопросы для первого лица. В текущем году общение с народом по прямой линии намечено на 19 декабря, аккурат перед впадением народа в период месячного новогоднего запоя. Соответсвенно Кремль делает расчет, что массы в предпраздничной кутерьме несильно будут обращать внимание на результаты разрешения, поставленных ними вопросов: главное, как говорится проявить спортивный интерес, формальное участие для многих россиян – и есть искомый смысл.

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В свою очередь для деспота подобная форма безопасного контакта с народом, это своего рода демонстрация причастности к будничным заботам подчиненных. Сопричастность бедам, лишениям, утратам простых обывателей, однако очень опосредованная, фейковая сопричастность. В самом деле не более, чем постановка со сценарием, где Путин купается в теплой ванне, огражденный от острых вопросов. Порой в эфир пускают уж совершенно рядовые вопросы, но вряд ли величие Путина захотят пошатнуть чем-то схожим с просьбой одинокого пенсионера из Белгородской области, попросившего помочь с дровами. Это та самая неэлитная, глубинная Россия бытие которой неинтересно даже ей самой. Именно таков он исконный и неказистый электорат, бездумного отдающий свои голоса за любимого вождя.

Вообще сама идея прямой линии, как формат себя изживает, в том числе под воздействием усталости обывателей от разных символов войны, а Путин он же демиург вторжения в Украину, непреклонный вымогатель реализации целей и задач "СВО", навечно символ войны во главе группировки силовиков. Также тревожными сигналами для Кремля является отказ россиян от просмотров традиционных новогодних шоу на телевидении. Так, по данным опроса сервиса Superjob только 10% граждан РФ станут целенаправленно смотреть развлекательные шоу на ТВ, 47% аудитории делать этого не будут, а еще 33% включат телевизор лишь для фона.

Важной причиной отказа зрителей от просмотра "голубых огоньков" выступает приглашение на них участников боевых действий и путинских фронтовиков. Их появление омрачает новогоднее настроение, отталкивает россиян, желающих чего-то иного. Довольно мощный индикатор неприятия существующей тупиковой политики запугивания мира.

По части диалога "Путин – народ", то власти стремятся доказать его важность и востребованность, исходя из валовых показателей задаваемых в адрес кремлевца вопросов. Так, за прошедшую неделю было зафиксировано свыше 1 миллиона обращений. Внешняя сторона ситуации подается, как колоссальный интерес аудитории к возможности провести общение с высшей властью. Но не следует забывать об изнанке.

По сути семизначная цифра дает понять, что россияне всю ответственность за дела в стране, от самых мелких тем до общенациональных дилемм возлагают на главу государства. Оный воспринимается если не царем, то главным начальником. Дисфункциональный аппарат чиновников очень хитер и выкрутил положение так мол Путин за все в ответе.

Кроме того народ взбудоражен и не видит иных инструментов воздействия, кроме как прямое обращение к Путину. Отнюдь не идиллическая картина жизни по схеме "у матросов нет вопросов".

На партийность съезде "Единой России" диктатор даже в сердцах констатировал наличие вагона и маленькой тележки проблем. Тут реально картина безрадостная, ведь по даже по итогам прямой линии 2023 года свыше 250 обращений граждан к президенту не были рассмотрены. На всех уровнях просто разводят руками, ведь низовому чиновнику всегда проще простого всю ответственность, как учила пропагандистка Симоньян, спихнуть на самого главного начальника. Пускай лучше его голова лопнет под этой тяжесть, а не их головы полетят с плеч.