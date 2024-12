Быстрый крах режима Асада в Сирии стал стратегическим политическим поражением Москвы – ISW

Мгновенный крах режима Башара Асада в Сирии, который Кремль помогал поддерживать с 2015 года, является стратегическим политическим поражением для страны-агрессора России. Он бросил в кризис и сам Кремль, поскольку тот стремится сохранить свои военные базы в стране, где продолжается наступление повстанцев.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики объяснили, что потеря российских баз в Сирии будет иметь серьезные последствия для глобального военного следа и способности РФ действовать в Африке.

Россия вмешалась в сирийские события от имени Асада в 2015 году, чтобы поддержать его режим после того, как в 2011-м в стране начались массовые протесты в рамках большего движения "Арабская весна", которое спровоцировало гражданскую войну и угрожало устранению президента.

Российский диктатор Владимир Путин долгое время рассматривал "цветные революции", которые привели к появлению новых демократических правительств в бывших советских государствах, как угрозу стабильности и безопасности его собственного режима. Также он шире выступает против демократических движений, направленных на изгнание союзников Кремля – авторитарных правителей во всем мире, поскольку считает эти движения препятствием его усилиям создать его многополярный мир, где Россия и ключевые авторитарные союзники и партнеры играют главную роль.

"Неспособность или решение России не укреплять режим Асада, поскольку наступление сирийской оппозиции стремительно усилилось по всей стране, также ударит по доверию союзников к России как к надежному и эффективному партнеру по безопасности. А это со своей стороны окажет негативное влияние на способность Путина заручиться поддержкой союзных государств для его желаемого многополярного мира", – оценили в ISW.

В день захвата повстанцами Дамаска и решения сирийского премьера передать власть мирным путем, 8 декабря, кремлевский информационный канал ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Башар Асад и его семья бежали в Москву, а российские власти предоставили им политическое убежище.

Так Путин смог обеспечить выживание самого Асада, но не смог достичь той основной цели, с которой он когда-либо вмешался в гражданскую войну в Сирии – укрепление режима Асада и предотвращение потери им власти.

Также вмешательством в события в Сирии в 2015-м российский диктатор надеялся обеспечить безопасность своих военных баз в Сирии, поддержать более широкие усилия РФ по распространению власти в Средиземном и Красном морях, увеличить ее глобальный след на Ближнем Востоке и в Африке и в целом угрожать южному флангу.

"Поэтому сейчас Россия пытается защитить свои базы в Сирии, поскольку оппозиционные силы приходят к власти. Но дальнейшее военное присутствие России в стране не гарантировано, особенно потому, что ее действия в поддержку Асада за последние девять лет, вероятно, подорвали способность Москвы сформировать крепкие, положительные отношения с правящими сирийскими оппозиционными группами", – считают в ISW.

Аналитики говорят, что потеря российских баз в Сирии будет иметь серьезные последствия для глобального военного следа и способности России действовать в Африке.

Москва использовала свою военно-морскую базу в Тартусе, чтобы направить могущество в Средиземное море, угрожать южному флангу НАТО и связать свои черноморские активы со Средиземным морем. Потеря баз может нарушить российское материально-техническое обеспечение, усилия по пополнению запасов и ротацию Африканского корпуса, в том числе ослабляя операции РФ и ее мощь в Ливии и Африке к югу от Сахары. Россия могла бы попытаться использовать свое присутствие в Ливии или Судане в качестве альтернативы, но отсутствие официальных соглашений с этими странами и недостаточная инфраструктура делает их неадекватными заменителями.

"Так, крах режима Асада и неспособность России сохранить безопасность режима также нанесет ущерб глобальному ее имиджу как надежного союзника, угрожая ее влиянию на африканских автократов, которых Россия стремится поддержать, и ее более широкой геополитической цели – позиции глобальной сверхдержавы", – подытожили военные эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, очевидно, Кремль помог Башару Асаду бежать из Сирии, устроив "спектакль" с авиакатастрофой. Дезинформацию об исчезновении самолета Ил-76 и взрыве Россия использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя.

По данным СМИ, также Москва обратилась к Турции с просьбой помочь вывести российские войска из Сирии. Кремль решил вывести весь личный состав с поля боя в этой стране за исключением двух военных баз.

