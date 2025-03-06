Более 200 лет назад Белый Дом был сожжен. И сделали это канадцы.

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Да, я знаю, что у нас принято считать, что это была война против Великобритании. Но канадцы настаивают, что они воевали.

Далее текст на языке оригинала.

У 1812 році американці захотіли відібрати Канаду у Британії. Але місцеві англійці, французи і навіть індіанці зібралися разом, організували відсіч загарбникам з півдня.

Тоді канадський народ відстояв свою незалежність.

Після цього канадські (вони ж — британські) війська з боями увійшли до Вашингтона, де і спалили Білий Дім. Щоб напевно.

Війна тривала два роки, Америка програла, а Канаду перемога обʼєднала.

Через 214 років американський президент заявляє, що хоче мати Канаду 51 штатом. Тобто, мова йде про анексію незалежної країни, найближчого сусіда.

Від сьогодні Трамп ввів 25-відсоткові мита на всі товари із Канади.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що мета імпортних мит США – анексія Канади. І оголосив про дзеркальні заходи – 25 відсотків мит на вироблену в США продукцію, вартістю 155 мільярдів доларів.

І так триватиме доти, доки США не скасує свої мито.

Трамп розлютився і заявив: "Будь ласка, поясніть губернатору Канади Трюдо, що якщо він введе відповідні мита проти США, наш тариф у відповідь негайно зросте на таку саму суму". Тобто, обіцяє подвоїти тарифи.

Фондові ринки США і Канади вже відреагували падінням. Те ж саме спостерігається на європейських і навіть на ринках азійсько-тихоокеанського регіону.

"Тарифи сиплять пісок на шестерні світової економіки", – прочитала сьогодні.

Канадська мережа алкогольних напоїв LCBO щорічно закуповувала американського алкоголю на 1 мільярд доларів. Зараз американських алкоголь припиняють продавати, прибирають з магазинних полиць.

Набирає обертів громадський рух під умовною назвою "купуй канадське". Дві третини мешканців Канади почали купувати менше товарів виробництва США, а 55 відсотків почали відмовлятися від використання американського маркетплейсу Amazon.

Загалом 77 відсотків канадців негативно налаштовані щодо Дональда Трампа, позитивну думку про нього мають лише 14 відсотків жителів країни (дослідження Leger Marketing).

Ну і у кав'ярнях Торонто замість "американо" подають чашку "канадіано".

Щось мені це до болю нагадує…

Цікаве те, що Канада постачає електроенергію Штатам. Даг Форд, премʼєр-міністр провінції Онтаріо заявив, що 1,5 мільйонів споживачі із США будуть відключені від мереж.

Також Форд розриває угоду з SpaceX Маска на 100 мільйонів доларів на послуги Starlink. Співпраці з Маском більше не буде.

Сьогодні відбулась прес-конференція Джастіна Трюдо. Основний месидж: Канада ніколи не буде 51-м штатом і ніколи не відступить від цього перед обличчям загроз.

Варто сказати, що всі ці дні і Трюдо, і інші політики активно комунікують і з канадцями, і з американцями, звертаючись публічно, розповідаючи про заходи по убезпеченню і про наслідки.

Ніхто не опускається до образ і дрібʼязковості, до яких дійшов Трамп. Американський президент відверто насміхався, ображав і обзивав Трюдо. У відповідь Трюдо діяв бездоганно.

До речі, рейтинги Трюдо і Ліберальної партії, яку він очолює, невисокі. У січні 2025 року – 20,1 відсотків. А вже станом на 23 лютого цей рейтинг виріс до 27,5 відсотків.

Уявіть собі, нікому не приходить в голову щоденно вимірювати рейтинги і волати/маніпулювати по всім каналам. Тут не обʼєднується навколо персон. Тут об’єднуються навколо і заради інтересів країни.

Непублічно відбувається серйозна робота і постійні перемовини на всіх рівнях з американцями.

Канада межує лише з однією країною – Сполученими Штатами Америки. Цей кордон є найдовшим спільним кордоном у світі, його протяжність становить 8 891 кілометр.

Трюдо також звернувся до Трампа персонально:

– Дональде, за ті вісім років, що ми з тобою працювали разом, ми зробили великі справи. Ми підписали історичну угоду, яка створила рекордні робочі місця і зростання в обох наших країнах. Ми зробили великі справи разом на світовій арені. І тепер ми повинні працювати разом, щоб забезпечити ще більше процвітання.

Ну що ж. "Спасибо жителям Техаса".