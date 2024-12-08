Башар Асад прилетел в Москву и попросил политического убежища

Поверженный сирийский диктатор Башар Асад запросил политического убежища в РФ. Он уже находится в Москве вместе с семьей.

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Об этом сообщили российские СМИ. Ссылаясь на источники в Кремле, пропагандисты пишут, что власти России уже предоставили убежище Асаду и членам его семьи.

По данным BBC, самолет, который мог вывезти Асада в Москву, 8 декабря вылетел из Латакии, затем выключил транспондер и направился в сторону РФ.

Он мог взлететь с военной базы РФ "Хмеймим" или из аэропорта Латакии, согласно Flightradar.

Транспондер самолета был ненадолго включен близ Москвы и снова выключен перед посадкой.

Напомним, на фоне свержения режима Асада в Сирии в СМИ появилась информация о его бегстве в РФ и якобы гибели в авиакатастрофе.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что РФ распространила дезинформацию о смерти сирийского диктатора для прикрытия своей операции по его спасению и приближенных к нем лиц.

А потеря сигнала самолета Башара Асада с радаров, скорее всего, связана с действиями экипажа, выполнявшего инструкции Москвы, сообщили в ГУР.

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