РФ помогла Асаду сбежать и устроила 'спектакль' с авиакатастрофой

Власти Российской Федерации помогли сирийскому диктатору Башару Асаду бежать из страны. Именно РФ устроила "спектакль" с авиакатастрофой.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины о деталях о положении Москвы в Сирии. Отмечается, что указанную дезинформацию государство-агрессор Россия использовало для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя.

"Бегство Башара Асада сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано сбитием или авиакатастрофой. Потеря сигнала самолета Асада с радаров вероятно связана с действиями их руководством", – говорится в сообщении ГУР.

Впрочем, как отмечают в ведомстве, между тем положение российского контингента в Сирии – стабильно затруднительное и сокрушительное. А остатки группировки государства-агрессора продолжают торопливо упаковываться и отчаливать морем и небом.

"Первыми сбежали шишки" русской армии. В частности, вслед за провальным генералом Сергеем Киселем территорию ближневосточной страны оставил новоназначенный командующий группировкой войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко", – рассказали в ГУР.

Напомним, что сирийские повстанцы свергли режим семьи Асадов, тем самым положив конец кровавой диктатуре, правившей в стране более 50 лет. Оппозиционные силы совершили молниеносное продвижение, заставив подразделения сирийской армии скрыться, а главу правительства – передать власть в стране мирным путем.

В свою очередь, диктатор Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне событий в стране, где повстанцы совершили большое наступление на позиции правительственных сил. OBOZ.UA рассказывает, как семья Асадов пришла к власти и чем запомнилась их диктатура.

Однако отмечалось, что президент Сирии Башар Асад на фоне наступления повстанцев намеревался бежать в Россию, но мог разбиться в авиакатастрофе. Предполагается, что его самолет исчез с радаров вскоре после вылета из российской базы, после чего в том районе якобы последовал взрыв.

Повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что столица страны "теперь свободна от Башара Асада", а командование армии известило офицеров, что 24-летнее авторитарное правление президента закончилось.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Сирии Башар Асад не вышел к нации с обращением, как было анонсировано. СМИ писали, что он вместе с семьей скрылся из Дамаска.

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