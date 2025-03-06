'Здесь не раздают повестки'. Дмитрий Сова – о новом месте службы в ВСУ, крутом тесте-военном и родном брате – тоже известном артисте

Актер, а ныне военнослужащий Дмитрий Сова присоединился к Вооруженным силам Украины в 2023 году. Больше года звезда фильмов "Черкассы", "Село на миллион", "Сувенир из Одессы" служил в Воздушных силах, впоследствии его перевели в Сухопутные войска. В настоящее время служба артиста проходит в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ в Киеве.

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В интервью OBOZ.UA Дмитрий Сова рассказал о своем военном настоящем, как часто видится с женой, популярной актрисой Дарьей Легейдой ("Крепостная", "Было у отца два сына", "Дочки-матери", "Артистка"). А также – о своем героическом тесте, тоже военном ВСУ, и о родном брате – известном украинском актере. С Дмитрием нам удалось пообщаться на закрытой премьере фильма "Песики", где артист сыграл одну из главных ролей.

– Дмитрий, фильм "Песики" уже идет в кинотеатрах. Есть ли у вас какая-то обратная связь от зрителей?

– Лично я картину еще не видел, буду смотреть сейчас с гостями премьерного показа. Однако меня уже успели поздравить, зрители подходили, благодарили. Говорят, что ходили в кино – нравится. Было очень приятно, ответил: сейчас и мы увидим, что наработали (смеется).

– Осенью прошлого года мы делали с вами интервью, в котором вы рассказывали, что получили в ВСУ новое место службы: из Воздушных сил вас перевели в Сухопутные войска в одну из украинских областей. Однако впоследствии стало известно, что вы проходите службу в Киеве. Расскажите о своей нынешней рабочей жизни, конечно, о том, что можно рассказать.

– Да, меня перевели в Киев, служу в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Приобщился к создавшейся команде профессионалов. В центре доступны вакансии в разных подразделениях и по разным направлениям. Здесь не раздают повесток, а консультируют людей, которые решили подумать о том, чтобы добровольно присоединиться к обороне страны. Ищем не только стрелков или танкистов, нужны программисты, психологи, повара. Чем занимаюсь именно я? Созданием качественного контента разного направления для соцсетей – TikTok, Instagram. Конечно, это не имеет близкого отношения к моей основной профессии – актерству, но также творческое дело.

– Что думаете: это ваше? Вы чувствовали себя более полезным на предыдущем месте службы?

– Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Это совсем другая занятость. Я понимал, зачем нахожусь на прежнем месте службы, имею такое понимание и сейчас. Нравится, что вижу развитие нашего дела, чувствую, что оно важно. Тем более что это добровольное привлечение. Человек приходит, его консультируют, а потом он сам выбирает должность, регион, бригаду. Это происходит на очень хороших условиях. Центр всячески способствует тому, чтобы претендент попал именно в ту воинскую часть, в которую вызвался податься. И чтобы гражданская должность была максимально адаптирована к военной.

– Ваша жена, известная актриса Даша Легейда, весной прошлого года признавалась нам в интервью, что очень скучает по тому, что не часто с вами видится. Говорила: "Видите, как вышло, мы обручились – и началась война. Нам пока не удалось пожить полноценно семейной жизнью".

– Сейчас с этим легче, безусловно. В основном я ночую дома, правда, возвращаюсь очень поздно и иду на работу с рассветом.

– Она счастлива?

– Знаете, для того, чтобы быть счастливыми, нам много не нужно. Просто видеть друг друга, знать, что мы рядом. Надо сказать, что Даша тоже сейчас вовлечена в мою работу. Недавно нашим центром начат новый проект – милитари тревел-шоу "Чело и тыло". Идея его такова: известные актеры поселяются на день в определенном военном подразделении, чтобы рассказать об их буднях. Мы уже сняли выпуск, посвященный бойцам Первой танковой бригады, есть запросы от других боевых подразделений. Кроме того, что мы знакомим украинцев с невероятными героями, каждый день приближающими победу, покажем разные специальности в ВСУ, чтобы каждый мог выбрать свою.

– Ваш тесть объявил семье о намерениях защищать страну в первые дни полномасштабного вторжения, следом к нему присоединились вы, служили вместе. Как обстоят дела у папы Даши? Поддерживаете ли вы отношения с подразделением в Хмельницкой области, где прослужили, кажется, полтора года?

– Год и два месяца, если точнее. Да, я поддерживаю связи с побратимами, у меня сложились прекрасные отношения с ними всеми. У папы Даши тоже все хорошо. Мой тесть – военный летчик, пилот бомбардировщика СУ-24. Я уже рассказывал, что заметил интересную тенденцию: в ВСУ очень много необыкновенных военных, которым уже за 50. Как показывает практика, такие люди, несмотря на невероятную крутизну в профессии, в общении очень классные и простые.

Папа продолжает исполнять невероятные вещи в своей профессии. Хотел бы я научиться его делу? Это очень долго (улыбается). А такое мастерство, как у него, вообще постигается на протяжении десятилетий. Это знаете, как сравнивать пилотов пассажирского самолета Boeing 737 и фронтового бомбардировщика Су-24. Это водитель автобуса, а это – болида "Формулы-1".

– Какие у вас отношения?

– Он мой друг. Мой кореш, я не знаю... Дружбан! Компас в мире ВСУ, пример офицера Вооруженных сил. И вообще по жизни он для меня – маяк, показывающий, в какую сторону нужно идти. И так было всегда, не только с начала вторжения, – с тех пор, как мы познакомились. Он очень человечный, открытый. Обожает абсолютно все, что его окружает.

– Изменилось ли ваше отношение к ВСУ за время службы?

– Вооруженные силы – это прежде всего люди. Как и в гражданской жизни, здесь отрицательных персонажей тоже хватает, потому что армия – это отражение нашего общества. Маленькая страна в стране. Есть в своих поступках хорошие, есть плохие, есть случайные – я встречал разных. Но в 99,9 случаев все же судьба дарила встречи с прекрасными людьми. А еще очень досадно осознавать, что из-за плохих людей мы теряем лучших.

– Как вы относитесь к ситуации, которая складывается сейчас, когда главный союзник Украины в этой войне за короткий срок благосклонно разворачивается на 180 градусов в сторону нашего противника?

– Вы знаете, мое мнение таково: реагировать надо, но еще больше – что-то делать, а не просто обсуждать произошедшее. Почему мы постоянно ждем, что кто-то нам поможет? Надо наконец-то собраться, сплотиться и делать дальше важные для победы вещи. А у нас как думают: о, придет тот или иной, сейчас договорятся. Когда этого не происходит – искреннее непонимание. Не нужно ожидать скорого завершения войны, у нас еще очень много работы, однако, повторюсь, надежды должны возлагать только на себя. Мировая поддержка, оружие – это очень важно. Но также важно, чтобы украинцы были готовы защищать свои украинские земли. Это все, что я могу сказать.

– Что вам сейчас дает надежду, что все будет хорошо?

– Ну, я опираюсь на то, что у нас, слава Богу, есть еще много прекрасных людей, готовых защищать Украину, помогать стране. Эти люди меня очень вдохновляют. В моем окружении таких большинство. Так же в кинопроизводстве – достаточно много людей, которые знают, что процесс не должен останавливаться, поэтому снимают, поддерживают зрителя искусством, а это прекрасная терапия, согласитесь. Я иногда в свободное от службы время успеваю подаваться где-то на пробы – увидим, что из этого получится. Очень хотелось бы сыграть в каком-нибудь хорошем кино о наших реалиях. Но не буду ничего загадывать, потому что сейчас работаю в такой структуре, где не все зависит только от меня. Нужно согласие командования, а они его предоставят только тогда, когда увидят целесообразность такой работы.

– Фильм "Песики" – психологическая картина, которая заставит зрителя над многим задуматься, однако по жанру – это комедия. Что вы скажете людям, которые, допустим, в тех же соцсетях упрекнут вас, что развлекательный контент сейчас не ко времени? Почему, по вашему мнению, картина актуальна сейчас?

– Мне кажется, что с юмором гораздо легче преодолевать проблемы. Даже самые сложные, которые мы чувствуем сейчас, легче проживать. Ты иначе смотришь на ситуацию, которая тебя еще вчера очень пугала. А сегодня – уже не приобретает такой угрожающий объем. Смотришь на жизненные проблемы немного с иронией, будто со стороны. И со временем может оказаться, что немало из того, за что так переживал, не стоит тех душевных мучений. Смех, шутки – это все глушит стресс и вместе с тем дает энергию.

– В своих интервью вы мало рассказываете о старшем брате, тоже популярном украинском артисте Петре Сове – актере Национального театра им. Леси Украинки. Ходите к нему на представления?

– Нет, у брата в театре еще со времени пребывания в Киеве не был ни разу. У нас отличные отношения, просто мы не так часто видимся, как хотелось бы. Признаюсь, свою профессию избрал благодаря именно ему. Он мне сказал: "Иди туда, там тебя направят". И я направился к Татьяне Михайловне, которая занималась театральной студией у нас в Прилуках. Брат в свое время у нее учился.

– Как живется ныне вашей Даше?

– Как активный творческий человек, она не хочет ничего пропустить, мечтает быть задействованной везде и всюду. Но это жизнь, все охватить невозможно. Я радуюсь, что она прекрасная актриса своего театра (Дарья Легейда служит в Национальном театре им. Ивана Франко. – Ред.), имеет приглашения сниматься.

– Знаю, что вы не любите об этом говорить, однако попробую: в интервью ваша жена однажды говорила, что подумывает над тем, чтобы отправиться в ряды ВСУ.

– Всему свое время. Я считаю, что женщины очень нужны и здесь, в тылу. Кроме того, она очень многое делает для фронта – это и сборы, и помощь в госпитале. Просто не афиширует этого, потому что считает, что нет тут ничего особенного. Это вещи, которыми должны заниматься все украинцы, которые не находятся на фронте.

– Ваш роман с Дашей был очень стремительным: два известных актера, которые наверняка встречались на совместных проектах и раньше, разглядели друг друга во время съемок в октябре 2020 года. Вы рассказывали нам в интервью: "Через неделю сходили вместе на дискотеку, и на следующий день я предложил ей съехаться".

– Это жизнь. Я не знаю, как еще объяснить эту стремительность (смеется). Наши отношения продолжают развиваться, углубляться. Мы все больше узнаем друг друга. Однако в этот момент я могу сказать однозначно: это она, та самая женщина.

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