Осознание этого важнее попытки понять, что является мотивом такого решения: изменение геополитических ориентиров (на Тихоокеанский регион), идеологические различия (по Венсу Европа "предала" настоящие ценности) или просто выпады нового руководителя государства (делает так, потому что может себе это позволить).

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Далее текст на языке оригинала.

Скандал у Білому домі минулого тижня (знову таки незалежно від його причин – був спонтанним чи готувався кимось з учасників) не запустив цей процес, а лише оприявнив його.

Тому попри важкі наслідки для України відчутні вже зараз – (при)зупинення військової допомоги США – він запустив (а може й пришвидшив) важливі процеси перегрупування сил у Європі, які вцілому корисні для нас.

Вчорашній виступ Макрона засвідчив – меседж, який Україна доносила Заходу останні роки ("ми захищаємо не лише себе, але й західну демократію") сприйнято і стає основою для політичних рішень.

Деякі українці з тривогою сприйняли слова президента Франції, в яких відчули, що йдеться про підготовку Європи до світової війни. Але це добра новина – добре, що готується.