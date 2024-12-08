Сирийские повстанцы свергли режим Асада, премьер-министр готов к мирной передаче власти. Обновляется

Повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что столица страны "теперь свободна от Башара Асада", а командование армии известило офицеров, что 24-летнее авторитарное правление президента закончилось. Ранее сирийский лидер вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, после чего стали распространяться сообщения, якобы его самолет разбился.

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Утром в воскресенье тысячи людей на автомобилях и пешком собрались на главной площади столицы, размахивая руками и скандируя о свободе. OBOZ.UA следит за стремительными событиями в Сирии, которые застали мир врасплох.

07:20 – Самолет ИЛ-76, на борту которого якобы находился Башар Асад с семьей, резко изменил курс, потерял высоту и исчез с радаров вблизи города Хомс, где зафиксировали мощный взрыв. По данным сайта Flightradar24, борт вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столицу захватили повстанцы.

Сначала он летел в сторону прибрежного региона Сирии, но затем резко развернулся и несколько минут летел в противоположном направлении. Предполагают, что ИЛ-76 мог совершить аварийную посадку или быть сбит, но официального подтверждения этому нет.

07:00 – "Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших узников и снятии с них цепей, а также об объявлении конца эпохи несправедливости в тюрьме Сейдная", – заявили повстанцы возле великой военной тюрьмы на окраине Дамаска , где сирийское правительство удерживало тысячи человек.

Пока сирийцы выражали радость, премьер-министр страны Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов поддержать следующее правительство и сотрудничать с любым руководством, избранным сирийским народом.

06:50 – Саудовский телеканал Al Arabiya отметил, что подразделения сирийской армии покинули центр столицы. Кроме этого, сотрудники покинули международный аэропорт Дамаска и его работа была полностью прекращена.

06:30 – Тысячи жителей города Хомс вышли на улицы после того, как армия отступила из центра. Они танцевали и скандировали: "Асад ушел, Хомс свободен" и "Да здравствует Сирия, прочь Башара Асада". Повстанцы стреляли в воздух в знак празднования, а молодежь срывала плакаты с изображением президента Сирии, территориальный контроль которого рухнул в результате недельного отступления военных.

06:00 – За несколько часов до достижения Дамаска повстанцы объявили, что они получили полный контроль над ключевым городом Хомс всего за день боев. Потом глава главной оппозиционной группировки Сирии за границей Хади аль-Бахра также заявил, что и "Дамаск теперь без Башара Асада".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Сирии Башар Асад не вышел к нации с обращением, как было анонсировано. СМИ писали, что он вместе с семьей бежал из Дамаска.

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