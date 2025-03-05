Справедливый мир для Украины и 'ядерный зонтик' для ЕС: Макрон выступил с обращением к французской нации. Видео

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в среду, 5 марта, обратился к своим гражданам. Он говорил про санкции, пошлины, террористические угрозы и войну в Украине.

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Речь Макрона транслировали на его официальном YouTube. Санкции против России он назвал правильным решение, отметив, что Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу других.

Войну РФ против нашего государства Макрон назвал международным конфликтом, так как в ней россиянам помогают Иран и КНДР. Более того, Россия распространяет свою пропаганду, вмешивается в выборы и продолжает перевооружаться, поэтому она представляет угрозу для всей Европы.

Франция будет продолжать помогать Киеву, чтобы у него была сильная позиция во время будущих переговоров с Россией. "Я хочу верить, что США будут на нашей стороне, но нужно готовиться к ситуации, когда это будет не так", – сказал президент Франции.

"Мир не может быть заключен любой ценой, миром не может стать капитуляция Украины. Мы не можем принять в виде мира перемирие, которое будет нестабильным", – заявил Макрон. Он напомнил про Минские соглашения как признак того, что РФ больше нельзя верить на слово.

Говоря про мир в Украине, президент отметил, что такое соглашение не может быть подписано в Вашингтоне или Москве.

"Очень важно, чтобы в Украину через несколько лет снова не вторглась Россия. Нам нужно защитить мир в Украине... Возможно, в конце концов также будет идти речь о привлечении европейских войск. Это не значит, что они будут бороться прямо на фронте, но это значит, что если будет подписано мирное соглашение, то они станут гарантами мира", – объяснил политик.

На следующей неделе состоится встреча военного руководства европейских стран и Еврокомиссии, анонсировал он. "На следующей неделе мы соберем в Париже глав и главнокомандующих и руководителей штаба Вооруженных сил европейских стран, чтобы говорить о вопросе войны в Украине. Мы хотим достичь стабильного, гарантированного мира", – заявил Макрон.

Также встретятся лидеры стран Европы и представители Еврокомиссии. Они будут говорить об увеличении вкладов в европейскую оборону. Европа должна увеличить свою независимость, ответственность и быть готовой защищать себя.

Макрон объявил, что он решил начать разговор о стратегической защите всего континента с помощью французского ядерного оружия.

Еммануэль Макрон заявил о необходимости усиления не только обороны, но и экономики, особенно учитывая угрозу пошлин со стороны Соединенных Штатов Америки.

"Франция движется единым путем – путем поиска мира… Наша цель – защищать демократию, защищать идею правды, мы боремся за гуманистические ценности… Нам нужно действовать и оставаться едиными", – резюмировал президент.

"Дорогие мои соотечественники, в это время большой неопределенности, когда мир стоит перед самыми большими вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером", – написал Макрон накануне своего выступления.

Ранее мы писали о том, что Эммануэль Макрон пригласил в гости премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Их встреча должна была состояться 5 марта в Париже, а главной темой переговоров должна была быть война между Россией и Украиной.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут вместе отправиться в Вашингтон на переговоры. Поездка может состояться в "ближайшем будущем" по инициативе французской стороны.

В то же время официальный представитель Елисейского дворца позже объяснил, что пока нет четких планов касательно поездки Макрона в Вашингтон.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к значительным инвестициям в оборону Европы. Он заявил, что расходы на военные нужды должны быть установлены на уровне около 3-3,5% ВВП – этот вопрос французский лидер намерен сделать ключевым на внеочередном европейском саммите, запланированном на 6 марта.

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