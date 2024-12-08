Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе: почему появилась информация и где исчез лидер Сирии после вылета из Дамаска

Президент Сирии Башар Асад на фоне наступления повстанцев намеревался бежать в Россию, но мог разбиться в авиакатастрофе. Предполагается, что его самолет исчез с радаров вскоре после вылета из российской базы, после чего в том районе якобы был взрыв.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова источников и данные сайта Flightradar24. Они свидетельствуют, что борт Ил-76, на котором мог находиться свергнутый Башар аль-Асад с семьей, вылетел из аэропорта столицы примерно в то время, когда город был захвачен повстанцами.

Самолет сначала двигался в сторону прибрежного региона Сирии, который считается оплотом алавитской секты Асада, но затем совершил резкий разворот и летел в противоположном направлении к Средиземному морю несколько минут, прежде чем пропал с экранов радара.

Агентству Reuters не удалось установить, кто был на борту. Но два сирийских источника заявили, якобы существует очень высокая вероятность того, что лидер Сирии мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку остается загадкой, почему самолет внезапно развернулся и пропал.

Также некоторые источники отметили, что этот Ил-76 резко изменил курс, потерял высоту и пропал с радаров вблизи города Хомс, где зафиксировали мощный взрыв. Поэтому они предположили, что самолет "мог совершить аварийную посадку или был сбит". Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что семья сирийского лидера сбежала в Россию уже через несколько дней после того, как силы повстанцев начали молниеносное наступление.

Израильский журналист Барак Равид в соцсети X 8 декабря отметил, что президент Сирии тоже намеревался бежать в РФ. По словам американского и израильского чиновников, Асад покинул Дамаск около полуночи и вылетел на российскую базу, намереваясь улететь в Москву. Однако у обоих источников нет указаний, смог он покинуть Сирию или нет.

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что "Асад может находиться за пределами Сирии".

Напомним, что декабря сирийские повстанцы заявили о захвате столицы страны Дамаска и свержении 24-летнего режима Башара Асада (в целом диктатура семьи Асадов продолжалась в Сирии 53 года). Глава сирийского правительства выразил готовность мирно передать власть. Подробнее об этих событиях читайте в хронике OBOZ.UA, которая постоянно обновляется.

Как сообщал OBOZ.UA, сирийский премьер-министр Мухаммад аль-Джалали заявил, что после падения режима Асада вопрос российского военного присутствия в Сирии будет решаться новой властью. До формирования нового правительства все старые министры остаются в Дамаске и продолжают работу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!