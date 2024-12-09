СМИ: Россия попросила Турцию помочь вывести войска из Сирии

Страна-агрессор Россия обратилась в Турцию с просьбой помочь вывести свои войска из Сирии, где повстанцы свергли режим союзника Москвы диктатора Башара Асада. Кремль пытается вывести весь личный состав с поля боя за исключением двух авиабаз.

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Об этом сообщает CNN Türk. По данным телеканала, РФ уже подала заявку в Анкару с просьбой помочь организовать безопасный выход ее военных.

По всей видимости, россияне выведут свою живую силу с поля боя, за исключением военно-морской базы Тартус и авиабазы Хмеймим", передает телеканал.

Похоже, личный состав ВС РФ будет направлен в регион, который контролируют вооруженные силы Турции, а затем отправлены в Россию воздухом.

Влияние марионеточных сил Ирана в Сирии также давно уменьшилось, отмечает CNN Türk.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря повстанцы в Сирии объявили о захвате столицы Дамаска и свержении режима Асада. Накануне в СМИ появилась информация о бегстве правительственных войск из страны.

В МИД России заявили, что Башар Асад согласен мирно передать власть. Глава правительства Сирии Мухаммад Джалали в свою очередь объявил, что вся власть переходит к повстанцам, которые решат судьбу военных баз России.

В ГУР Минобороны Украины рассказали, что россияне позорно бегут со своих баз в Сирии. Подчиненные российского диктатора Путина спешно выводят корабли с военно-морской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружений из Хмеймима транспортной авиацией.

При этом 8 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди опытнейших политических мировых лидеров остался только он и российский диктатор Владимир Путин. Он также назвал их отношения "действительно особенными".

Напомним также, пропагандисты в РФ запаниковали из-за поддержки Эрдоганом повстанцев в Сирии. Россияне опасаются, что вскоре под ударом Турции может оказаться оккупированный Крым.

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