'Будут ехать по тому же маршруту, что и в Ростов?' Кадыров заявил о готовности отправить 'миротворцев' в Газу и был высмеян россиянами

Главарь Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил поддержку палестинским террористам, которые расстреливают мирных жителей Израиля. Также он выдал, что готов отправить так называемых "миротворцев" на помощь боевикам ХАМАС.

Примечательно, что после этого Кадыров был высмеян гражданами страны-агрессора России. Об этом говорится в российских пропагандистских СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Главарь кадыровцев заявил, что "мусульманские страны должны призвать своих друзей европейцев не бомбить города, где живут мирные жители". Также он добавил, что Запад якобы стремиться уничтожить Палестину.

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Кроме того, он подчеркнул, что готов отправить кадыровцев в качестве так называемых "миротворцев" в сектор Газа, чтобы "остановить войну". По словам Кадырова, его боевики якобы остановят боевые действия и определят, "кто прав, а кто виноват в это войне".

Стоит отметить, что в российских пропагандистских пабликах высмеяли заявление Кадырова. Главарю Чечни напомнили, что его боевики умеют лучше всего снимать видео для TikTok.

Также в РФ вспомнили, что кадыровцы уже пытались остановить так называемый мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, однако даже не доехали до пункта назначения.

В то же время в сети отметили, что нет ничего удивительного в том, что одни террористы поддерживают других террористов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября Армия обороны Израиля вернула контроль над пограничными территориями, которые с начала вторжения 7 октября захватили боевики ХАМАС, и перешла к новой фазе операции. Для ее проведения в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов.

К концу суток один из топ-чиновников движения ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, якобы террористы открыты к переговорам с Израилем о возможном перемирии. Он утверждал, мол, это потому, что они уже "достигли своих целей".

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