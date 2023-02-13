Бербок призвала ратифицировать заявки Швеции и Финляндии в НАТО: все критерии выполнены

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. На данный момент этого не сделали только две страны – Венгрия и Турция.

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Заявки должны быть ратифицированы без лишних промедлений. Об этом Бербок сказала в понедельник, 13 февраля, во время пресс-конференции.

По ее словам, страны НАТО заложили основу вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс еще во время саммита в Мадриде в июне прошлого года. Теперь в Германии надеются, что все члены блока быстро и без задержек реализуют это решение.

Бербок подчеркнула, что и Швеция, и Финляндия выполнили требования, стоявшие перед обеими странами, и теперь они могут стать полноправными членами НАТО.

Глава МИД ФРГ также добавила, что их присоединение к Альянсу будет способствовать укреплению безопасности как в регионе Балтийского моря, так и за его пределами.

Напомним, что в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция выдвинула свои требования для их одобрения, они касались борьбы с движениями, признанными Анкарой террористическими.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции, но Анкара утверждала обратное. 8 января Швеция заявила, что не может выполнить требования Анкары, а Финляндия поддержала ее позицию.

После этого в Швеции 12 января в Стокгольме курды повесили "чучело Эрдогана" с призывом к президенту Турции уйти в отставку. Турция вызвала посла Швеции. 22 января правые активисты в столице Швеции сожгли Коран.

После этого Турция приостановила переговоры со Швецией и Финляндией, но при этом в Стокгольме надеются на вступление в Альянс летом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что Анкара может согласовать вступление Финляндии в Альянс раньше Швеции.

– Впоследствии он заявил о готовности блокировать вступление Швеции в НАТО. Он порекомендовал Стокгольму "не прилагать пустых усилий" на пути в Альянс.

– Между тем в Финляндии, по данным СМИ, считают возможным вступление в НАТО без Швеции. Такое решение обусловлено геополитическим расположением страны – рядом с государством-террористом Россией.

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