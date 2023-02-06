В Финляндии допустили, что могут согласиться на вступление в НАТО без Швеции – Iltalehti

В Финляндии считают возможным вступление в НАТО без Швеции. Такое решение вызвано геополитическим расположением страны, которая находится близ государства-террориста России.

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Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности. Отмечается, что данный вопрос обсуждался еще на прошлой неделе.

В частности, премьер-министр Санна Марин заявила, что в общих интересах совместное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Однако государство в любом случае готово вступить в Альянс.

То есть, если весной Турция и Венгрия ратифицируют членство Финляндии, а Швеции нет, первая будет рассматривать вопрос членства в Альянсе отдельно.

"Надо признать факты: мы пограничный сосед России. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего", – утверждают источники, добавляя, что финские переговорщики договорились с турками об этом еще в конце прошлого года.

Кроме того, Финляндия выразила готовность к сотрудничеству между силами обороны с Турцией и выдала разрешения на экспорт оружия в эту страну.

Что касается Швеции, то она провела собственные двусторонние переговоры с Турцией и пока поставила вопрос вступления в НАТО на паузу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Стокгольм не может выполнить тех требований, которые Турция предъявляет к условию разблокирования вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В Хельсинки же заявили, что не согласятся с тем, чтобы ратификацию вступления двух стран завершали отдельно.

Ранее Турция официально выдвинула требования Швеции и Финляндии относительно их вступления в НАТО. В частности, страна требует прекращения поддержки движений, которые считает террористическими.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое заявление о членстве Швеции в НАТО. По его словам, позиция Стокгольма по отношению к курдам, которых Анкара считает террористами, замедляет процесс вступления страны в Альянс.

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