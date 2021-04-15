Байден ввел санкции против России и выслал 10 дипломатов

Администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России. Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов.

Так в Вашингтоне решили возложить на РФ "издержки за действия ее правительства и спецслужб" против суверенитета и интересов страны. Об этом говорится в указе американского лидера от 15 апреля, опубликованном на сайте Белого дома..

"Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также ясно дали понять – публично и в частном порядке – что будем защищать наши национальные интересы и заставим понести издержки за действия российского правительства, направленные на причинение нам вреда", – отметили в сообщении.

Министерство финансов США издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов Российской Федерации, и предоставление ссуд в рублях или не в рублях перечисленным организациям. Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости.

Кроме того, американский Минфин определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, от предоставления экспертных знаний до разработки инструментов и инфраструктуры и содействия злонамеренным действиям в киберпространстве. Эти компании предназначены для работы в технологическом секторе экономики Российской Федерации.

"Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия в киберпространстве, такие как инцидент с SolarWinds, используя все доступные политики и полномочия", – подчеркнули в Белом доме.

Казначейство также наложило санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства.

В партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой санкции наложили и на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

"Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций со стороны России вдоль линии соприкосновения на востоке, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики", – подчеркивается в решении.

Отмечается, что США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. Среди них есть представители российских спецслужб.

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