В НАТО и Евросоюзе поддержали санкции США против России
Новые санкции против России, введенные администрацией президента США Джо Байдена, нашли поддержку среди стран – членов НАТО и Европейского Союза.
На официальном сайте НАТО сказано, что участники Альянса солидарны с санкциями, все они индивидуально и коллективно принимают меры для обеспечения безопасности. Союзники также призвали Россию прекратить провокации, снизить напряженность вблизи украинской границы и в оккупированном Крыму.
"Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также нарушение, невыполнение и обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум", – подчеркнули в НАТО.
Отмечается, что союзники продолжают работать над противодействием России, действия которой создают угрозу евроатлантической безопасности.
На сайте Евросовета сообщили, что страны Евросоюза выражают солидарность с санкциями США в связи с последствиями вредоносных киберопераций, в частности, кибероперации SolarWinds, которая, по оценке Соединенных Штатов, была проведена РФ.
"Это затронуло правительства и бизнес во всем мире, в том числе в странах – членах ЕС", – сказано в заявлении.
В ЕС отметили, что сейчас продолжается работа над созданием программы действий по продвижению ответственного поведения государств в киберпространстве в рамках ООН.
Напомним, что администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России. Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов.
Посол США был вызван в Министерство иностранных дел РФ в связи с новыми американскими санкциями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее выяснилось, что США готовят новый пакет санкций против РФ, который коснется около 10 российских представителей и дипломатов, а также 20 юридических лиц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает "любые санкционные устремления" и считает их незаконными. Также заверил, что Россия будет отвечать на введение санкций США по принципу взаимности.