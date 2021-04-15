Новые санкции США против России коснутся дипломатов – СМИ

США готовят новый пакет санкций против РФ, который коснется около 10 российских представителей и дипломатов, а также 20 юридических лиц.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, не исключено, что США объявят о высылке дипломатов из страны.

О новых мерах может быть объявлено уже в четверг.

Санкции вводятся в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.

Ранее в телефонном разговоре глава Белого дома Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина, что США будут защищать свои интересы.

Издание Politico отмечает, что в новый санкционный список не войдут ограничения в отношении газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путіна Дмитрий Песков заявил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках введения новых санкций. В связи с этим РФ уже разрабатывает модели отказа от западных платежных систем.

Ранее Польша выступила за введение дополнительных санкций Европейского Союза против Российской Федерации из-за ситуации в Украине.