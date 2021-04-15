Чтобы окончательно наказать Путина, США должны ввести санкции и против 'Северного потока-2', – сенатор

США должны ввести дополнительно санкции и против российского проекта газопровода "Северный поток-2", чтобы "окончательно наказать" президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал сенатор-республиканец Пэт Туми, сообщается на его сайте. Он назвал новые ограничительные меры – долгожданным шагом для привлечения Москвы к ответственности за ее агрессию.

"Но чтобы окончательно наказать Путина за его злонамеренное поведение, США должны наложить санкции на "Северный поток-2" и остановить попытки Кремля превратить поставки газа в Европу в оружие", – пояснил сенатор.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 15 апреля отметила, что вероятность введения ограничений в отношении указанного проекта остается.

"Это не значит, что их больше не последует. Но я не стану комментировать то, какие санкции были или не были согласованы", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России (посмотреть полный список можно здесь). Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов. Случившееся также коснулось юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

Кроме того, глава государства объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Москвы.

Позднее МИД Польши объявило персонами нон-грата трех российских дипломатов и поддержал решения Вашингтона.