Польша вышлет трех российских дипломатов за нанесение вреда стране

Трех российских дипломатов 15 апреля объявили персонами нон-грата и вышлют из Польши.

Такое решение было принято из-за того, что указанные лица нарушили дипломатический статус, а их деятельность нанесла вред стране, сообщается на сайте польского Министерства иностранных дел.

"Послу России в Польше была вручена дипломатическая нота с информацией о признании персонами нон-грата трех сотрудников посольства в Варшаве. Основанием для такого решение послужило нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Республике Польша", – сказано в сообщении.

Также ведомство выразило солидарность с решениями, принятыми США 15 апреля – администрация президента Джо Байдена решила ввести санкции и выслать 10 дипломатов.

"Совместно принятые, согласованные союзнические решение являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия России", – подчеркнули в МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России (посмотреть полный список можно здесь). Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов. Случившееся также коснулось юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

Кроме того, глава государства объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Москвы.