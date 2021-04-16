Байден ответил, почему не ввел новые санкции против "Северного потока-2". Видео

Президент США Джо Байден заявил, что является противником строительства российского газопровода "Северный поток-2" еще со времен, когда он не вступил в свою должность. Вопрос введения санкций против проекта он назвал "очень сложным".

Этот момент американский глава прокомментировал после выступления в Белом доме касательно новых санкций, направленных против РФ. Трансляцию события с переводом на русский в четверг, 15 апреля, вел YouTube-канал "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Один из журналистов в конце речи президента спросил о санкциях против российского газопровода.

"Это сложный вопрос. Он влияет на наших союзников в Европе. Я являюсь оппонентом "Северного потока-2" в течение длительного времени: и до того, как я стал президентом, и даже когда я выполнял функции вице-президента", – ответил Байден.

Он еще раз повторил, что этот вопрос "очень серьезный", а также добавил, что его администрация "занимается этим". После этого глава Соединенных Штатов покинул зал.

Предлагаем посмотреть фрагмент выступления американского лидера:

Напомним, президент Байден заявил, что США ввели новые санкции против России из-за оккупации украинского Крыма и вмешательства в американские выборы. Америка также обеспокоена наращиванием военного присутствия РФ на границе с Украиной.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга заявила, что европейская сторона поддерживает Украину и признает ее усилия в урегулировании конфликта на Востоке страны, в котором не существует "двух сторон", а есть агрессор и жертва его агрессии. Она отметила, что в ответ на эскалацию нужно остановить "Северный поток-2".