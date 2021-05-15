Байден обсудил с Нетаньяху и Аббасом обострение в секторе Газа

Президент США Джо Байден в субботу, 15 мая, провел телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом относительно эскалации конфликта.

Как сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху, премьер рассказал американскому лидеру о дальнейших действиях военных. Он подчеркнул, что Израиль делает все, чтобы избежать жертв среди гражданских людей.

"Нетаньяху подчеркнул в разговоре, что Израиль делает все, чтобы не причинить вред ни в чем не повинным гражданам, и доказательством этого является то, что в башнях, где есть террористические объекты, атакованные ЦАХАЛом, им дается время для первой эвакуации", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху поблагодарил Байдена за "непоколебимую поддержку" Соединенными Штатами права Израиля на самозащиту.

Как сообщили на сайте Белого Дома, во время разговора с Аббасом, Байден заявил, что США выступает за урегулирование конфликта путем переговоров между Израилем и Палестиной.

"Президент также подчеркнул свою твердую приверженность урегулированию на основе двух государств путем переговоров как наилучшему пути к достижению справедливого и прочного урегулирования израильско-палестинского конфликта", – сказано в сообщении.

Напомним, с 10 мая движение ХАМАС в рамках операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч") выпустило тысячи ракет и снарядов из сектора Газа по израильским городам.

О том, почему конфликт опять обострился, читайте в нашем материале по ссылке.

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