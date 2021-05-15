Байден обсудил с Нетаньяху и Аббасом обострение в секторе Газа
Президент США Джо Байден в субботу, 15 мая, провел телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом относительно эскалации конфликта.
Как сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху, премьер рассказал американскому лидеру о дальнейших действиях военных. Он подчеркнул, что Израиль делает все, чтобы избежать жертв среди гражданских людей.
"Нетаньяху подчеркнул в разговоре, что Израиль делает все, чтобы не причинить вред ни в чем не повинным гражданам, и доказательством этого является то, что в башнях, где есть террористические объекты, атакованные ЦАХАЛом, им дается время для первой эвакуации", – сказано в сообщении.
Отмечается, что Нетаньяху поблагодарил Байдена за "непоколебимую поддержку" Соединенными Штатами права Израиля на самозащиту.
Как сообщили на сайте Белого Дома, во время разговора с Аббасом, Байден заявил, что США выступает за урегулирование конфликта путем переговоров между Израилем и Палестиной.
"Президент также подчеркнул свою твердую приверженность урегулированию на основе двух государств путем переговоров как наилучшему пути к достижению справедливого и прочного урегулирования израильско-палестинского конфликта", – сказано в сообщении.
Напомним, с 10 мая движение ХАМАС в рамках операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч") выпустило тысячи ракет и снарядов из сектора Газа по израильским городам.
О том, почему конфликт опять обострился, читайте в нашем материале по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 мая боевики ХАМАС устроили ракетные обстрелы городов Израиля, выпустив около 130 ракет. В результате ударов погибли люди, многие получили ранения, а аэропорт имени Бен-Гуриона под Тель-Авивом был вынужден временно прекратить свою работу.
12 мая обстрелы боевиков продолжились, под удар попали города Ашкелон, Нетивот и Сдерот.
13 мая Израиль в ответ нанес удар по сектору Газа и уничтожил нескольких главарей боевиков.
На следующий день по городам Израиля снова были нанесены ракетные удары из сектора Газа и с территории Ливана.
В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это исламистское движение заплатит высокую цену за обстрелы его страны.
Эскалация произошла после столкновений между палестинцами и полицией на Храмовой горе в Иерусалиме, в которых с обеих сторон в первый день событий пострадали около 200 человек. Позже количество травмированных выросло.