Новини спорту 4 квітня: українську шахістку позбавили перемоги через шахрайство

Українська шахістка Юлія Осьмак була позбавлена перемоги на турнірі через порушення правил чесної гри, а київське "Динамо" здобуло вольову перемогу в УПЛ.

Крім того, в мережі показали, як змінився Тайсон Ф'юрі перед боєм з Ентоні Джошуа.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 4 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

"Динамо" на останній хвилині здобуло перемогу в УПЛ

Українку через шахрайство позбавили титулу чемпіонки світу з шахів

Показано, як неймовірно змінився Ф'юрі перед боєм з Джошуа. Фотофакт

Чемпіонка Росії з біатлону відмовилася виступати за РФ і змінить громадянство

Українка в Москві виграла чемпіонат Європи з важкої атлетики. Відео

У Росії дах арени впав на спортсменів під час турніру. Момент потрапив на відео

Знаменитий британський боксер програв нокаутом в чемпіонському бою і завершив кар'єру. Відео