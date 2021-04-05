Новини спорту 4 квітня: українську шахістку позбавили перемоги через шахрайство
Українська шахістка Юлія Осьмак була позбавлена перемоги на турнірі через порушення правил чесної гри, а київське "Динамо" здобуло вольову перемогу в УПЛ.
Крім того, в мережі показали, як змінився Тайсон Ф'юрі перед боєм з Ентоні Джошуа.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 4 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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