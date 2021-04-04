Чемпионка России по биатлону отказалась выступать за РФ и сменит гражданство

Российская биатлонистка Наталья Ушкина со следующего сезона будет выступать за национальную команду Румынии.

В 28 марта Ушкина стала второй в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске, а 29 марта заняла первое место в гонке преследования.

"Переход в сборную Румынии состоится. Я получила румынское гражданство, так что с нового сезона буду выступать за новую команду. Какой смысл было стартовать здесь? Румынский паспорт я получила совсем недавно. Поскольку половину сезона меня содержала Мордовия, я, грубо говоря, им была должна – регион приобретал мне патроны, давал винтовку. Плюс соревновательная практика", – цитирует ТАСС 24-летнюю биатлонистку.

Ушкина заявила, что не намерена отказываться от перехода в сборную Румынии даже при условии, что ее включат в список кандидатов в сборную страны при подготовке к следующему сезону.

"Нет, меня не отговаривали [от перехода]. Мне пока никто ничего и не говорил, но я вряд ли соглашусь [остаться в сборной России]. Я уже перешагнула черту и, наверное, не отступлю", – сказала Ушкина.

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