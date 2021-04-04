Украинка в Москве выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Видео

Харьковчанка Камила Конотоп (весовая категория до 55 кг) завоевала золотую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве. Для нашей страны это стало первой наградой высшей пробы на континентальном первенстве.

Максимальный результат в рывке 22-летней украинки составил 95 килограммов. В толчке украинка подняла штангу весом в 113 кг. Результат по сумме двоеборья составил 208 кг, что стало личным рекордом спортсменки. На 8 кг меньше набрала серебряная призерка – россиянка Светлана Ершова. "Бронза" на счету Нины Стеркс из Бельгии.

Для Камилы ЧЕ в России стало дебютным взрослым Евро. До этого спортсменка из Харькова на юниорских соревнованиях завоевывала в 2016 году "бронзу" (весовая категория 53 кг), в 2018-м "серебро" (53 кг), и в 2019-м "золото" (55 кг).

Ее предыдущий рекорд на международных соревнованиях по сумме двоеборья составлял 202 килограмма и был установлен на Кубке мира в Дохе-2019.

Для женской украинской тяжелой атлетике - это первое "золото" за последние 5 лет. Тогда победительницей Евро стала Ирина Деха (вес до 75 кг).

Отметим, что после двух соревновательных дней на чемпионате Европы в России у Украины две награды. Кроме "золота" Конотоп, "бронзу" в весовой категории до 55 кг добыл Дмитрий Вороновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский спортсмен Ярослав Радашкевич получил страшные травмы на соревнованиях по пауэрлифтингу, которые прошли в Хабаровске.