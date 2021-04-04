Показано, как невероятно изменился Фьюри перед боем с Джошуа. Фотофакт

Британский боксер Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) продолжает подготовку к бою с соотечественником Энтони Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Спарринг-партнеры Фьюри у себя в аккаунтах социальных сетей выложили несколько фотографий с чемпионом WBC, на которых видна невероятная трансформация Цыганского короля и то, что он сбросил значительное количество лишнего веса.

Совместный снимок с полуобнаженным 32-летним Тайсоном у себя в Instagram разместил ирландский полусредневес Пэдди Донован.

"Потренировался сегодня с величайшим человеком в мире. Он сама скромность. Все, чего он достиг, он действительно заслуживает. Я желаю ему всего наилучшего в будущем, и пусть он еще долго будет продолжать покорять мир бокса, потому что, когда он уйдет, все поймут, насколько он хорош на самом деле", – подписал снимок Донован.

До этого селфи с Тайсоном и ирландским призером ЧЕ по боксу Энди Ли выложил в Instagram бывший чемпион WBO Джозеф Паркер.

"Тренировочный лагерь с двумя легендам", – подписал кадр новозеландец.

Отметим, что по словам Эдди Хирна после боя Фьюри – Джошуа с Паркером может провести титульный бой украинец Александр Усик.

Напомним, что ранее внешний вид Фьюри произвел настоящий фурор в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри свой крайний бой провел 23 февраля 2020 года, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и завоевав пояс Всемирного боксерского совета (WBC).