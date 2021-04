Знаменитый британский боксер проиграл нокаутом в чемпионском бою и завершил карьеру. Видео

Знаменитый британский боксер Карл Фрэмптон (28-3, 16 КО) потерпел поражение от американца Джемела Херринга (23-2-0, 11 KO) в бою за титул WBO в первом легком весе.

Поединок в Дубае завершился техническим нокаутом.

С первых секунд Фрэмптон работал первым номером, был очень активным в атаке, а в одном из раундов рассек сопернику бровь. Но в пятом отрезке чемпион переломил ответил на затяжную атаку Карла левым прямым, отправив того в нокдаун.

В 6-м раунде Фрэмптом "зевнул" апперкот, после которого снова упал в нокдаун. Британец смог подняться и попытался продолжить встречу, однако продержался лишь несколько секунд. Серия ударов оппонента заставила его сдаться.

После поединка Фрэмптон заявил о завершении карьеры. За свою карьеру он становился чемпионом мира по версиям IBF (2014—2016) и WBA (2016), а также чемпионом Европы по версии EBU (2013) во втором легчайшем весе.

A two division world champion, a WARRIOR in the ring, and about as classy a man you'll find outside of it.



Congrats on an amazing career to 'The Jackal' Carl Frampton 👊 pic.twitter.com/BDeibl1Mk3