Украинку из-за жульничества лишили титула чемпионки мира по шахматам

Киевлянка Юлия Осьмак была лишена титула чемпионки мира по быстрым шахматам среди студентов, после победы с результатом 4,5 в 5 партиях, который проходил в онлайн-режиме.

23-летнюю чемпионку Украины-2017 дисквалифицировали за подозрение в нарушении правил честной игры, говорится в сообщении chess24.com.

Осьмак было засчитано техническое поражение в каждом матче, а ее соперницам за эти встречи было начислено по 0,5 очка, как за ничью. Победительницей было объявлено белоруску Юлию Антолак.

Международная шахматная федерация выступила со следующим заявлением по делу, касательно Осьмак:

"Решение не было основано исключительно на алгоритмах обнаружения мошенничества, но было принято комиссией честной игры (PFF) после тщательного изучения, которое включало все доступные доказательства. Решение окончательное"

У украинки не было возможности оспорить вердикт. В отчете указывается, что на решение не могла быть подана апелляции, так как это изначально запрещено в регламенте турнира.

"Это было ужасное время для меня", – сказала в интервью Осьмак сhess.com, уточнив, что она не могла спать первые две ночи после этого.

Поскольку в полученном ею электронном письме упоминается отсутствие доказательств обмана, Осьмак решила написать членам PFF, но ответа не получила. Только два арбитра прислали ответ, подтвердив получение ее сообщения.

Дело вызвало много откликов в социальных сетях, в том числе со стороны нескольких известных шахматистов. Экс-чемпион мира ФИДЕ гроссмейстер Руслан Пономарев не увидел в партиях Осьмак ничего подозрительного:

"Я видел игры Юлии Осьмак на студенческом онлайн чемпионате мира ФИДЕ и могу заявить на 110%, что я не нашел никаких доказательств читерства"

