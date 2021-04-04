"Динамо" на последней минуте добыло победу в УПЛ

Киевское "Динамо" в центральном матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге на последней минуте вырвало победу над "Александрией".

Поединок на КСК "Ника" завершился со счетом 1:2.

Перед игрой "Динамо" было абсолютным фаворитом по мнению букмекеров.

Матч для столичных футболистов начался неудачно. Уже на 8-й минуте киевляне должны были открывать счет, но сперва Панькив перевел в перекладину мяч после удара Караваева, а затем защитник вынес снаряд с линии после добивания Буяльского в пустые ворота .

"Динамо" продолжало наседать и уже на следующей минуте де Пена убегал в контратаку, но в решающий момент пустил круглого над рамкой.

Хозяева в ответ организовали классическую атаку, которая завершилась голом. Бабогло сделал навес в штрафную, Ковалец сбросил на Ситало и 31-летний форвард расстрелял Бущана.

Забив гол александрийцы отошли в защиту, отдав сопернику центр поля. "Динамо" комбинировало на подступах к воротам, но до опасностей дело не доходило. В тоже время подопечные Шарана не стеснялись прессинговать соперника, при любой возможности делая контрвыпад.

При равной игре на 35-й минуте "бело-синим" удалось сравнять счет. После "выстрела" Кендзеры мяч попал в руку Мирошниченко. Кривушкин решил сам посмотреть ВАР, после чего указал на точку. Пенальти уверенно реализовал Шапаренко.

После перерыва давление команды из Киева продолжилось. На 58-й минуте главный тренер "Александрии" остался недовольным решением арбитра в столкновении Сидорчука и Банады. Наставник очень бурно выражал свои эмоции, за что от рефери получил красную карточку.

"Бело-синие" практически не покидали половину поля соперника и на 64-й забили второй гол. Миколенко отдал пас через всю штрафную, Караваев в касание пробил Панькива. Но после долгой паузы и просмотра ВАР Кривушкин отменил взятие ворот, увидев тут офсайд у Буяльского.

Румынский тренер попытался освежить линию нападения, выпустив Родригеса и футболист сборной Люксембурга, который сиял в отборе ЧМ-2022, забил победный гол. На 90-й минуте Жерсон обыгрался в стеночку с Буяльским, и расстрелял голкипера александрийцев ударом в ближний угол.

"Александрия" – "Динамо" 1:2

Голы: 1:0 – 14 Ситало, 1:1 – 35, пенальти Шапаренко, 1:2 – 90 Родригес.

Александрия – Панькив, Пашаев, Бабогло, Лучкевич (Стецков, 84), Бондаренко, Банада, Ковалец (Мельник, 90), Гречишкин, Третьяков, Мирошниченко, Ситало (Устименко, 75).

Динамо – Бущан, Забарный, Караваев, Попов, Кендзера, Шапаренко (Шепелев, 83), де Пена (Родригес, 73), Буяльский, Сидорчук, Миколенко, Беседин (Гармаш, 88).

Предупреждения: Третьяков (37), Попов (54), Кендзера (60), Родригес (76).

После этой победы разрыв между идущим первым "Динамо" и преследующим его "Шахтером" остался неизменным (7 очков). Несколькими часами ранее "горняки" обыграли "Ворсклу".

Как сообщал OBOZREVATEL, свой предыдущий поединок в УПЛ подопечные Луческу провели 21 марта, в 19-м туре разгромив "Рух" из Львова.