Новости спорта 4 апреля: украинскую шахматистку лишили победы из-за жульничества
Украинская шахматистка Юлия Осьмак была лишена победы на турнире из-за нарушений правил честной игры, а киевское "Динамо" добыло волевую победу в УПЛ.
Кроме того, в сети показали, как изменился Тайсон Фьюри перед боем с Энтони Джошуа.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 4 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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