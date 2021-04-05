Новости спорта 4 апреля: украинскую шахматистку лишили победы из-за жульничества

Украинская шахматистка Юлия Осьмак была лишена победы на турнире из-за нарушений правил честной игры, а киевское "Динамо" добыло волевую победу в УПЛ.

Кроме того, в сети показали, как изменился Тайсон Фьюри перед боем с Энтони Джошуа.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 4 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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