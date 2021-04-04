В России крыша арены упала на спортсменов во время турнира. Момент попал на видео

В российском Кирове во время во время детских соревнований по легкой атлетике в легкоатлетическом манеже "Вересники" часть кровли рухнула на спортсменов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На видео видно, что обрушение произошло в тот момент, когда по беговой дорожке пробегало несколько спортсменов. Накопившаяся на крыше талая вода хлынула внутрь помещения. Сведений о пострадавших не поступало.

Руководство комплекса сразу заявило, это не связано с осадками, потому что снег с крыши убирали регулярно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на стройке стадиона "Волгоград Арена", который принимал матчи чемпионата мира по футболу-2018, произошло ЧП. Во время работ рухнуло перекрытие второго этажа.