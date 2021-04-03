Названо футболіста, якого не вистачає збірній України: спортивні підсумки 2 квітня
Відомий український тренер назвав футболіста, якого не вистачає команді Шевченка, а "Колос" поставив крапку в історії з відрахуванням Селезньова.
Крім того, в США боєць MMA втратив палець під час поєдинку і українська чемпіонка знялася в еротичній фотосесії
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 2 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
"Колос" поставив крапку в історії з відрахуванням Селезньова – журналіст
Відомий український тренер назвав футболіста, якого не вистачає команді Шевченка
У США боєць MMA втратив палець під час поєдинку. Відео
Українська чемпіонка знялася в еротичній фотосесії
Найкрасивіша гольфістка світу виклала відверте фото без бюстгальтера
Тренер "Вест Хема" зробив невтішний заяву про травму Ярмоленка
"Наступний" суперник Ломаченка прокоментував можливий бій з українцем
У Бразилії футболіст заробив вилучення на 9-й секунді матчу. Відео
Вацко – футболістам збірної України: ви ще нічого не виграли, не можна грати з таким ставленням
Батько зіркового футболіста сховався в туалеті, щоб приховати переговори з "Барселоною"