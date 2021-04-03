Названо футболіста, якого не вистачає збірній України: спортивні підсумки 2 квітня

Відомий український тренер назвав футболіста, якого не вистачає команді Шевченка, а "Колос" поставив крапку в історії з відрахуванням Селезньова.

Крім того, в США боєць MMA втратив палець під час поєдинку і українська чемпіонка знялася в еротичній фотосесії

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 2 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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