В США боец MMA потерял палец во время поединка. Видео

Канадский боец MMA Хетаг Плиев получил страшную травму в поединке против американца Девина Гудейла в рамках вечера смешанных единоборств Cage Fury FC 94, который прошел в США.

Как сообщает издание ESPN, после одного из ударов соперника ногой безымянный палец на левой руке Плиева оказался сломан. Несмотря на это, он продолжил бой.

Во втором раунде противостояния Гудейл схватил канадца за перчатку, в результате чего его поврежденный палец полностью оторвался. Фото можно посмотреть по ссылке (не для слабонервных, строго 18+).

Хетаг был готов выходить и на следующую пятиминутку, но его тренеры увидели, с какой серьезной проблемой столкнулся их подопечный и остановили поединок.

После этого персонал арены начал поиски пострадавшей конечности Плиева. К счастью для него, палец был найден и успешно пришит назад. Его расстроило только то, что Гудейлу присудили победу техническим нокаутом.

Для канадца это поражение стало вторым в карьере при пяти победах. Его соперник выиграл уже четвертый бой из четырех в профессионалах.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведский боец MMA Антон Туркаль нокаутировал оппонента за 13 секунд, установив рекорд промоушена Brave FC.