В Бразилии футболист заработал удаление на 9-й секунде матча. Видео

Футбольные болельщики, наблюдавшие за матчем бразильского Кубка Нордесте между "Трезе" и "Ботафого" (1:0), стали свидетелями крайне необычной ситуации на поле.

Уже на девятой секунде поединка игрок второй команды Параибо Кайо был удален с поля после травмоопасного прыжка двумя ногами в соперника, который был первым на мяче. Видео этого момента появилось на официальной странице турнира в Twitter.

Единственный гол в этом противостоянии был забит на 79-й минуте нападающим "Трезе" Жоао Леонардо. Теперь хозяева занимают пятое место в группе А Кубка Нордесте с восемью очками после шести матчей. После поражения "Ботафого" опустился на последнюю позицию в группе В. Команда не одержала еще ни одной победы в рамках турнира.

Отметим, что в этом соревновании участвуют профессиональные клубы с северо-востока Бразилии. Кубок Нордесте считается одним из двух самых главных региональных чемпионатов страны. Победитель турнира получает право на участие в Южноамериканском кубке.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал первенства Бразилии до 17 лет закончился массовым побоищем с участием основных и запасных футболистов обеих команд.