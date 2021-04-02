"Следующий" соперник Ломаченко прокомментировал возможный бой с украинцем
Японский легковес Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) заявил, что хочет провести бой против украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).
Он понимает, что ему будет противостоять серьезный соперник, но думает, что может победить.
"Я хочу провести этот бой. Это хороший поединок. Я не боюсь. Со всеми топами легкого дивизиона будет сложно. Я думаю, что могу победить. Мне нужно будет противостоять сопернику, который постоянно двигается: взад и вперед, влево и вправо", – цитирует слова Накатани издание XSPORT.
Японец также поделился своим мнением о чемпионском поединке между украинцем и Теофимо Лопесом, который закончился победой последнего единогласным решением судей.
"Если считать по раундам, то Лопес вел бой. Ломаченко опасался силы ударов Лопеса, поэтому события в ринге так и развивались", – добавил Накатани.
Отметим, что в последний раз Масайоши выходил на ринг в декабре 2020 года, когда нокаутировал Феликса Вердехо, встав после двух нокдаунов.
Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Ломаченко Боб Арум назвал Накатани следующим соперником Василия и раскрыл ориентировочную дату их боя.