Назван футболист, которого не хватает сборной Украины: спортивные итоги 2 апреля

Известный украинский тренер назвал футболиста, которого не хватает команде Шевченко, а "Колос" поставил точку в истории с отчислением Селезнева.

Кроме того, В США боец MMA потерял палец во время поединка и украинская чемпионка снялась в эротической фотосессии

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 2 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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