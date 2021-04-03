Назван футболист, которого не хватает сборной Украины: спортивные итоги 2 апреля
Известный украинский тренер назвал футболиста, которого не хватает команде Шевченко, а "Колос" поставил точку в истории с отчислением Селезнева.
Кроме того, В США боец MMA потерял палец во время поединка и украинская чемпионка снялась в эротической фотосессии
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 2 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Колос" поставил точку в истории с отчислением Селезнева – журналист
Известный украинский тренер назвал футболиста, которого не хватает команде Шевченко
В США боец MMA потерял палец во время поединка. Видео
Украинская чемпионка снялась в эротической фотосессии
Самая красивая гольфистка мира выложила откровенное фото без бюстгальтера
Тренер "Вест Хэма" сделал неутешительное заявление о травме Ярмоленко
"Следующий" соперник Ломаченко прокомментировал возможный бой с украинцем
В Бразилии футболист заработал удаление на 9-й секунде матча. Видео
Вацко – футболистам сборной Украины: вы еще ничего не выиграли, нельзя играть с таким отношением
Отец звездного футболиста спрятался в туалете, чтобы скрыть переговоры с "Барселоной"