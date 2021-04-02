"Колос" поставил точку в истории с отчислением Селезнева – журналист

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас заявил, что украинский нападающий Евгений Селезнев все же провел встречу с главным тренером "Колоса" Русланом Костышиным.

Участие в разговоре также принимал президент клуба из Ковалевки Андрей Засуха, но и его присутствие не помогло сторонам уладить конфликт. Селезнев продолжит оставаться без команды и зарплаты.

"Долгожданная трехсторонняя встреча в Ковалевском формате состоялась. Костышин и Селезнев наконец посмотрели друг другу в глаза. Но даже в присутствии президента Засухи не нашли общий язык. Игрок и в дальнейшем вне команды и без зарплаты. Похоже, это окончательная точка в истории", – написал Бурбас на своей странице в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, проблемы в "Колосе" у Селезнева начались во время зимних сборов. Он якобы не смог принять участие в контрольном поединке из-за нарушения режима. По словам самого нападающего, у него были проблемы с ахиллом.

Позже стало известно, что за несколько дней до матча Евгений встречался со знаменитыми украинскими и российскими экс-футболистами. Он признался, что выпивал в тот вечер, и публично извинился перед Костышыным.