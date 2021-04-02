Вацко – футболистам сборной Украины: вы еще ничего не выиграли, нельзя играть с таким отношением

Украинский комментатор Виктор Вацко обратился к футболистам сборной Украины после матча отбора чемпионата мира 2022 года с Казахстаном.

Журналист, комментируя ничейный исход, отметил, что подопечные Андрея Шевченко перестали должным образом относиться к своим соперникам и игре.

"Ребята, мы еще не на чемпионате мира. Вы еще ничего не выиграли на уровне национальной сборной. Вы немного соберитесь. За вас болеет вся страна. Нельзя играть с таким отношением. Нельзя так дальше продолжать двигаться. Будут сложные и тяжелые матчи. И прекрасно, что вы можете сцепить зубы, собраться и обыграть Испанию, Португалию, сыграть вничью с Францией. Но за сборные Испании и Португалии дают такие же три очка, как и за сборную Казахстана", – сказал Вацко в эфире канала "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины сыграла три ничьи на старте квалификации Мундиаля в Катаре. Встречи с Францией, Финляндией и Казахстаном завершились с одинаковым счетом 1:1.