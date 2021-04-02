Известный украинский тренер назвал футболиста, которого не хватает команде Шевченко

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный считает, что в первых матчах отбора на ЧМ-2022 нашей национальной команде не хватило полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского.

В интервью изданию Meta-ratings.com.ua он заявил, что, несмотря на отсутствие некоторых ведущих игроков из-за травм, именно "динамовец" мог бы помочь сборной в сложный момент. По словам нашего соотечественника, Буяльский вписался бы во многие тактические схемы Андрея Шевченко, поскольку является универсальным футболистом.

"У нас отсутствует группа футболистов – Ярмоленко, Степаненко, Цыганков, Беседин. Но, на мой взгляд, сборной не хватает Виталия Буяльского. Я не даю рекомендации тренерам, но констатирую факт, что в сложных матчах "Динамо" именно Виталий вытягивал динамовцев, забивал важные голы. Он универсальный футболист и может играть в схемах Андрея Шевченко: и в ромбе, и на позиции опорника, и под нападающими. Знаю это по совместной с ним работе в "Говерле". Думаю, до финальной части Евро Шевченко еще просмотрит кандидатов и все-таки включит Буяльского в заявку сборной", – поделился своим мнением Грозный.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина сыграла вничью с Францией, Финляндией и Казахстаном на старте отбора на ЧМ-2022. По результатам этих матчей подопечные Шевченко идут на втором месте в таблице.