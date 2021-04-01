Новини України: на Прикарпаття стягнули силовиків, мати Фірташа потрапила в лікарню з інсультом

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спеціально запустив неправдиву інформацію про нібито ножове поранення нардепа Миколи Тищенка, щоб дізнатися, хто з політиків зливає дані Telegram-каналам. Чи вдалося виявити цю людину, поки невідомо.

Мати українського олігарха-втікача Дмитра Фірташа Марія потрапила в лікарню з інсультом , її госпіталізували в одну з приватних клінік Києва. Про стан жінки даних поки немає.

В Україні з 1 квітня перерахували пенсії тим, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку і заробив не менш ніж 24 місяців стажу. Частина пенсіонерів, які працюють, уже з наступного місяця отримає надбавку в розмірі близько 2%. Для розуміння, за пенсії в 6 тис. грн це близько 120 грн.