У мамы олигарха Фирташа случился инсульт: женщину самолетом доставили в больницу Киева

Мама украинского олигарха-беглеца Дмитрия Фирташа Мария попала в больницу с инсультом.

Женщину госпитализировали в одну из частных клиник Киева в среду, 31 марта. Об этом сообщил собственный источник OBOZREVATEL.

В медицинское учреждение Марию Фирташ доставили самолетом. О состоянии женщины данных пока нет.

Известно, что после окончания сельхоз-академии долгое время Мария Фирташ работала бухгалтером на сахарном заводе.

В 2007 году женщина дала интервью "Украинской правде". Тогда она проживала в трехкомнатной квартире в центре Черновцов.

"Мария Григорьевна хоть и кажется женщиной простой, однако, как только речь заходит о бизнесе сына, становится лаконичной и взвешивает каждое слово", – делились журналисты впечатлением о маме олигарха. Также она впечатлила их "незаурядным знанием газовых отношений Украины с Россией".

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