У мамы олигарха Фирташа случился инсульт: женщину самолетом доставили в больницу Киева
Мама украинского олигарха-беглеца Дмитрия Фирташа Мария попала в больницу с инсультом.
Женщину госпитализировали в одну из частных клиник Киева в среду, 31 марта. Об этом сообщил собственный источник OBOZREVATEL.
В медицинское учреждение Марию Фирташ доставили самолетом. О состоянии женщины данных пока нет.
Известно, что после окончания сельхоз-академии долгое время Мария Фирташ работала бухгалтером на сахарном заводе.
В 2007 году женщина дала интервью "Украинской правде". Тогда она проживала в трехкомнатной квартире в центре Черновцов.
"Мария Григорьевна хоть и кажется женщиной простой, однако, как только речь заходит о бизнесе сына, становится лаконичной и взвешивает каждое слово", – делились журналисты впечатлением о маме олигарха. Также она впечатлила их "незаурядным знанием газовых отношений Украины с Россией".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
расследователи выяснили, что канцлер Австрии Себастьян Курц воспользовался частным самолетом, который вероятно принадлежит украинскому олигарху Фирташу, чтобы вернуться домой со встречи на высшем уровне в Тель-Авиве.
Влиятельная неправительственная организация Atlantic Council призвала США ввести санкции не только против бизнесмена Игоря Коломойского, но и против Фирташа.