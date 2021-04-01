Украинцам пересчитали пенсии: кому и как

В Украине с 1 апреля пересчитали пенсии тем, кто продолжил работать на заслеженном отдыхе и заработал не менее 24 месяцев стажа.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Около полумиллиона пенсионеров продолжают работать официально. Их стаж увеличивается и со временем они получают право пересчитать свою выплату. Закон прописан так, что повышают только тем, у кого по состоянию на 1 марта накопилось 24 месяца неучтенного стажа. И повышение происходит с 1 апреля.

В результате часть работающих пенсионеров уже со следующего месяца получит прибавку в размере около 2%. Для понимания, при пенсии в 6 тыс. грн это около 120 грн.

"Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета на наиболее выгодных условиях. Порядок такого перерасчета пенсии устанавливается правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральным органом исполнительной власти", – говорится в законе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.