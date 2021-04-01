На Хмельнитчине мать прыгнула за ребенком, который упал в 17-метровый колодец

В Хмельницкой области спасатели достали из 17-метрового колодца пятилетнего ребенка и его мать.

Об этом в сообщили на Facebook-странице Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что инцидент произошел в поселке Летичев 31 марта.

В службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пгт Летичев в колодец упали женщина и ее ребенок. Спасатели с помощью спасательной веревки спустились в колодец, достали девочку и передали ее медикам, а дальше вытащили женщину.

Ребенок получил перелом ноги, мать не пострадала. Травмированную девочку забрали медики для дальнейшего обследования.

По словам женщины, дочь упала в заброшенный колодец. Увидев это, мать бросилась за девочкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черкасщине мужчина во время застолья зарезал свою бабушку и двух товарищей, а тела выбросил в колодец.