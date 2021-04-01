В Украине ввели новые тарифы на газ: сколько заплатим и как сэкономить

С четверга, 1 апреля, Кабинет министров не будет ограничивать максимальную стоимость газа. Поэтому для украинцев пересчитали тарифы на голубое топливо: часть компаний резко повысила цены, другие – пока оставили прежнюю стоимость. Новые цены продержаться до мая, после чего их снова пересмотрят.

О том, как и почему изменились тарифы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Резкого подорожания ожидать не стоит. Несмотря на отмену госрегулирования, большинство компаний оставили свои предложения на уровне до 7 грн за кубометр. Среди более 60 поставщиков только 10 предложили тарифы, которые значительно выше мартовских.

К примеру, компания "Азовгаз" опубликовала ценник в 8,85 грн за кубометр. В результате семья, которая, к примеру, использует 200 кубометров газа в месяц, сейчас платит 1 398 грн, а после повышение клиенты "Азовгаза" и "Маргаза" будут платить уже 1 770 и 1 650 грн соответственно.

У кого самые низкие цены:

"Мегаватт Энерго Сервисная компания" – 6,7 грн;

"Эру людям" –6,7 грн;

"Эру трейдинг" – 6,75 грн;

"Агросинтез трейдинг" – 6,75 грн;

У кого самые высокие цены:

"Маргаз" – 8,25 грн;

"Кировоградская областная энергопоставляющая компания" – 8,27 грн;

"Черновицкая областная энергопоставляющая компания" – 8,3 грн;

"Херсонская областная энергопоставляющая компания" – 8,3 грн;

"Азовгаз" – 8,85 грн.

В мае все поставщики свои ценники пересчитают. Более того, по новым правилам они должны будут предложить годовые тарифы. И многие эксперты с таким раскладом не согласны. Мол, в мае газ все еще дорогой, а если подождать до лета и только тогда разработать годовой тариф, то у компаний будет возможность купить дешевый газ, следовательно, и цены будут ниже.

Эксперт Украинской энергетической ассоциации Валентин Землянский считает, что стоимость кубометра будет на уровне около 8 грн за куб. "На фоне достаточно высоких цен, с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что цена годового контракта на газ, на который украинцы должны перейти с 1 мая, как и цена апреля, будет находится на уровне 8 и более гривен за кубометр", – уверен он.

С данным мнением соглашается координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, она считает, что такое решение может навредить украинцам. Обычно дешевый газ появляется на рынке уже ближе к лету. Если дать возможность поставщикам опубликовать годовое предложение не в апреле, а после "низкого" сезона, то цена может быть значительно ниже.

Украинские компании должны ориентировать от рыночной стоимости: сколько стоит газ на бирже, каковы цены в Европе, с какими котировками они могут закупить голубое топливо. К примеру, по данным Украинской энергетической биржи, в апреле в среднем газ будет стоить 7,59 грн за кубометр.

Несмотря на это, большинство компаний оставили цену в 6,99 грн за куб. Дело в том, что из-за конкуренции на рынке компаниям приходится сдерживать рост цен. Иначе все потребители уйдут, например, к "Нафтогазу", который напрямую продает голубое топливо по цене в 6,8 грн за куб.

В целом же ежемесячно, до осени, стоимость кубометра будет постепенно снижаться. Поэтому вполне вероятно, что уже в мае украинцы могут увидеть более привлекательные цены.

"Компании не могут произвольно устанавливать цены, существует определенный алгоритм расчета. Если цены на европейских хабах снижаются, то было бы нелогично, чтобы у наших поставщиков они повышались. Когда речь идет об апреле, мае и дальше – то тенденция будет к снижению стоимости. Конечно, поставщики каким-то образом будут компенсировать потери. Но так, чтобы взять и установить цену, которая намного превышает 6,99 грн, – это вряд ли", – пояснил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Каждый украинец с августа 2020-го имеет право в любой момент поменять поставщика. Для этого стоит всего лишь зайти на сайт той компании, у которой вы хотите покупать голубое топливо, и проследовать инструкции. Кто-то просит заполнить анкету, кто-то приглашает прийти в сервисный центр.

Также нужно обратить внимание на тарифы. Они бывают:

на декаду (10 дней);

месячные;

квартальные (три месяца);

годовые.

Годовой тариф выгодно заключать летом, когда стоимость голубого топлива минимальная. Но если поставщики предложат годовой тариф в мае, возможно, летом с ним придется переплачивать. Стоимость газа меняется ежемесячно а те, кто выбрал годовую цену, ежемесячно платят одну и ту же сумму.